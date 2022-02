Bergische Agentur für Kulturlandschaft : Teilnehmer gesucht für „Schule der Zukunft“

Die Bergische Agentur für Kulturlandschaft sucht Schulen, die am Landesprogramm „Schule der Zukunft“ teilnehmen möchten. Foto: Biologische Station Oberberg

Hückeswagen Die Bergische Agentur für Kulturlandschaft sucht Schulen, die am Landesprogramm „Schule der Zukunft“ teilnehmen möchten. „Für Schulen, die schon länger planen, ein nachhaltiges Projekt umzusetzen, wie etwa die Umgestaltung ihres Schulgeländes, ist das Landesprogramm genau das richtige“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nachhaltige Themen wie Klimaschutz und Erhalt der Biodiversität rückten immer mehr in den Fokus der Bildungsarbeit an Schulen. Dabei werde deutlich: Jeder, auch Schüler, könnten den Wandel hin zu einer ökologischeren Gesellschaft beeinflussen. „Das Programm ,Schule der Zukunft‘ bietet allen Schulen, die Bildung für nachhaltige Entwicklung in ihren Lehrplan integrieren möchten, vielfältige Möglichkeiten“ versichert Mareike Janssen, Mitarbeiterin der Bergischen Agentur. „Wenn Sie beispielsweise schon lange einen Schulgarten bzw. Blühflächen anlegen, mit Nisthilfen einen Beitrag zum Insekten- oder Vogelschutz leisten oder ein Projekt zu fairem Handel oder Ressourcenschutz durchführen möchten, dann unterstützen wir Sie gerne.“ Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.