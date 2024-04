Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Rock und Jazz bei „Teacher’s Best“

Wenn Rock- und Jazzmusiker spielen, öffnen sich musikalisch spannende Wege. Mit diesem Hintergrund spielt die Band „50 Ways" am kommenden Freitag im Kultur-Haus Zach, wobei der Bandname eine Reminiszenz an den Song von Paul Simon „Fifty ways to leave your lover“ ist. Im Rahmen der Konzertreihe „Teachers Best", die der Trägerverein des Kulturhauses in Kooperation mit der Musikschule Hückeswagen veranstaltet, werden an diesem Abend Songs mit erdigen Grooves und individuellen Arrangements zu hören sein.