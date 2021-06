Sport in Hückeswagen : TBH nimmt Sportbetrieb wieder auf

Sport in Hückeswagen

Hückeswagen Aufgrund der Lockerungen kann ab kommender Woche wieder trainiert werden.

Die lange „Leidenszeit“ ist vorbei – der Turnerbund Hückeswagen (TBH) nimmt ab kommendem Montag, 14. Juni, seinen Trainingsbetrieb wieder auf. Das geht aus einem Schreiben des Vorsitzenden Michael Wolter an die Übungsleiter hervor. „Natürlich gilt: Die Übungsleitung sowie die Teilnahme am Sport ist freiwillig“, heißt es dort weiter. Die Entscheidung dazu liege in der Eigenverantwortung des Übungsleiter, des Teilnehmers bzw. der Erziehungsberechtigten.