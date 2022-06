Hückeswagener Sport : TBH-Badmintonspieler in der C-Rangliste

Hückeswagen Pia Hölscher und Tim Jaeger vom TBH starteten jetzt beim D-Ranglisteturnier der jungen Badmintonspieler, und beide Hückeswagener dürfen am Sonntag, 19. Juni, noch einmal ran – dann in der C-Rangliste.

Zwei Nachwuchstalente der Badminton-Abteilung des TB Hückeswagen haben sich jetzt beim D-Einzelranglistenturnier des SC Wermelskirchen für die C-Rangliste qualifiziert, die morgen, Sonntag, in Leverkusen-Lützenkirchen stattfindet. Das teilte Trainerin Heike Thiel mit. Pia Hölscher und Tim Jaeger vom TBH traten in spannenden Spielen gegen ihre Konkurrenten am, spielten um die Punkte und erkämpften sich die erforderlichen Siege, um an der nächsten Rangliste teilnehmen zu können.

Tim Jaeger musste in Wermelskirchen als einer von 17 Teilnehmer um die besten acht Plätze spielen, die sich für die C-Rangliste qualifizierten. Fünf Partien über jeweils zwei Gewinnsätze hatte er zu bestreiten. Das erste Spiel sicherte er sich im dritten Satz, die darauf folgenden Begegnung verlor er jedoch gegen einen laufwege- und schlagtechnisch überlegenen Gegner in zwei Sätzen. Damit konnte der junge Hückeswagener es nicht mehr unter die besten vier des Turniers schaffen. Das dritte Spiel musste schließlich darüber entscheiden, ob er einen Rang zwischen Platz fünf und acht belegen würde. Doch auch diese Partie ging in zwei Sätzen verloren, wenn auch jedes Mal nur knapp. Immerhin gewann Tim Jaeger noch seine letzten beiden Spiele, so dass er am Ende auf Rang neun der D-Rangliste lag. Letztlich rutschte er noch für einen anderen Spieler unter die besten Acht nach, so dass er es in die C-Rangliste schaffte.