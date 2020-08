Turnerbund Hückeswagen : TBH-Badmintonsenioren starten „Mission Aufstieg“

Hückeswagen Während die Erwachsenen des Turnerbunds zum Saisonauftakt gleich wieder siegten, musste der neu formierte Nachwuchs ein Niederlage einstecken. Die Badmintonsenioren wollen auch in der neuen Spielzeit oben mitspielen.

Die Corona-Krise hatte den Aufstieg der Badminton-Senioren des TB Hückeswagen in der abgelaufenen Saison verhindert – davon jedenfalls zeigte sich Heike Thiel vom TBH im April im Gespräch mit unserer Redaktion überzeugt. Im letzten Saisonspiel wäre es gegen den punktgleichen Tabellenersten SG Wermelskirchen/Wipperfürth 2 gegangen, und das hätte der TBH laut Heike Thiel für sich entschieden. So aber müssen die Senioren des Turnerbunds ein weiteres Jahr in der Kreisliga Süd 2 spielen. Antreten werden Anja Alsdorf, Ruth Balling, Michaela Schumacher, Michaela Krämer, Heike Thiel, Carolin Sophie Seidenberg (Neuzugang), Peter Börner, Thorsten Hermann, Axel Lemke, Andreas und Michael Stäbe, Herbert Strasser sowie Jan von Palubitzki.