Bergischer Tauschrausch in Hückeswagen Pilotprojekt wird zum Dauerbrenner

Markt Am Sonntag, 30. April, verwandeln sich der Parkplatz am Bürgerbüro und der Aldi-Parkplatz an der Alten Ladestraße in eine bunte Flaniermeile mit vielen interessanten Trödelständen.

Uhrzeit Frühaufstehen ist nicht nötig, um die besten Schnäppchen einzuheimsen. Der Trödelmarkt öffnet erst um 11 Uhr und endet um 17 Uhr.

Anmeldung Wer gerne Trödelschätze verkaufen möchte, kann sich noch unter der Internet-Adresse www.team3-maerkte.de anmelden.

Konzept Organisiert wird der Trödelmarkt vom „Team 3“.