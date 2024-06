FeG Strucksfeld aus Strucksfeld Zwei Jugendliche werden in der Bever-Talsperre getauft

In seiner Predigt machte Tobias Durau deutlich: „Das Besondere an Gott ist, dass er an dir persönlich interessiert ist. Welcher Gott ist so? Der sich sogar selbst in den Tod gibt, um Menschen zu retten.“ In Lukas 5,32 sage Jesus, dass er gekommen sei, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Die Taufe symbolisiere diese innere Umkehr. „Und sie beflügelt: Wer mit Gott lebt, weiß, dass kein Problem für ihn zu groß ist.“