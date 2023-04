Stadtbibliothek Hückeswagen Taschen aus Wahlkampfbannern

Seit fast zwei Jahren sind diese in der Stadtbibliothek im Einsatz, denn schon damals hatten die Grünen die erste Charge gespendet. „Die Bürgerinnen und Bürger freuen sich über diese Möglichkeit“, berichtete Michaela Schmitz. „Die Taschen werden oft mit ausgeliehen, so dass wir Shirley Finster gefragt haben, ob wir die restlichen Taschen nicht mehr zum Verkauf anbieten, sondern auch als Ausleihtaschen verwenden oder als Reserve vorhalten können.“ Die Mitglieder des Ortsverbandes hatten daraufhin auf ihrer jüngsten Klausurtagung beschlossen, den gesammelten Betrag aufzustocken und nach 2021 wieder eine Spende über 500 Euro zu überweisen. Nach der nächsten Kommunalwahl in 2025 sollen die dann genutzten Banner ebenfalls einer nachhaltigen Verwendung zugeführt werden, versicherte Drescher.