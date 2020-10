Ehrenamtler aus Hückeswagen : Tapfere Kolping-Jugend — im Oktober zum Wasserski

Die Kolping-Jugend übte sich jetzt beim Wasserski auf der Anlage in Langenfeld. Foto: Carsten Klintworth

Hückeswagen Die Wasserskianlage in Langenfeld war das Ziel der Kolping-Jugend. Bei gerade mal zweistelligen Außentemperaturen wagten sie sich aufs und ins Wasser.

Zu einer besonderen, alles anderen als alltäglichen Aktion waren jetzt die Jungen und Mädchen der Kolping-Jugend eingeladen: Gemeinsam ging es am Samstag zur Wasserskianlage nach Langenfeld. Nach der gemeinsamen Altpapiersammlung am Vormittag startete die kleine Truppe in Richtung Rhein.