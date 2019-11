Irische Tanzshow in Hückeswagen : Keltische Rhythmen mit Live-Musik im Forum

Die Besucher dürfen sich auf eine rasante Show freuen. Foto: Gregor Eisenhuth/Eisenhuth, Gregor (geu)

Hückeswagen Die Show „Celtic Rhythms – direkt aus Irland“ gastiert am 13. Februar 2020 in der Schloss-Stadt und verbindet Tap Dance und Irish Folk.

Freunde irischer Tanzmusik kommen am Donnerstag, 13. Februar 2020, ab 20 Uhr im Hückeswagener Forum an der Weststraße garantiert auf ihre Kosten: Dann gastiert die Show „Celtic Rhythms – direkt aus Irland“ in der Schloss-Stadt und verbindet Tap Dance und Irish Folk. „Meisterhaft dargeboten von Spitzentänzern und Musikern der grünen Insel“, heißt es in der Ankündigung. Das Ensemble befindet sich bis 15. März 2020 auf Deutschland-Tournee.

Mehr als 100.000 Besucher haben die Show seit 2018 gesehen, die von Tänzer und Choreograph Andrew Vickers inszeniert wird. 2020 geht die Show mit weiteren 70 Terminen in ganz Deutschland weiter. Und der Name der Show ist Programm, kündigt der Veranstalter an: Elektrisierende und dynamische Rhythmen treiben die Tänzer zu immer perfekteren Ausdrucksformen, zu großer Lebendigkeit und Authentizität an.

Szene aus der Show „Celtic Rhythms of Ireland“. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Die Show vermittelt eine typisch irische Stimmung und verbindet dabei gekonnt rasante und temporeiche Stepptänze sowie eine kraftvolle Performance mit stürmischer und begeisternder Irish Folk Music. „Diese Show ist tief verwurzelt in der irisch-keltischen Tradition, gepaart mit modernen Elementen und vereint die besten Tänzer und Musiker der Insel“, heißt es in der Ankündigung für den Auftritt in Hückeswagen. Andrew Vickers konkurriert dabei mit solistischen Einlagen der Musiker um die Gunst des Publikums.

Authentische jahrhundertealte Tradition trifft auf moderne, kreative und aktuelle Tanzperformance. „Ein irischer Abend voller Lebenslust, rhythmischer Dynamik, tänzerischer Ausdruckskraft, musikalischer Vielfalt und traumhaft schönen keltischen Melodien“, verspricht die Ankündigung. Ein Playback suchen die Zuschauer in dieser Aufführung vergebens. Es wird alles live gespielt.

Die Musiker der original irischen Live-Band studieren meist in Limerick irische Musik – der einzigen Universität weltweit, wo man dieses spezielle Musikgenre studieren kann.

Karten für die Show kosten im Vorverkauf ab 32,90 Euro, Tickets gibt es ab sofort in der Schloss-Stadt Hückeswagen im Bürgerbüro, Bahnhofsstraße 14, sowie in der Bergischen Buchhandlung, Bahnhofstraße 8, außerdem in der Buchhandlung Colibri in Wipperfürth, Tel. 02267 80700, in der Bergischen Buchhandlung in Wipperfürth, Tel. 02267 828340 sowie in der Bergischen Buchhandlung, Schlossmacherstraße 3, in Radevormwald, Tel. 02195 8093.