Konzert in Hückeswagen Tango trifft Klezmer im gut besuchten Kultur-Haus Zach

Es ist eine musikalische Ehe, die man auch nicht alle Tage zu hören bekommt - auch wenn die beiden Musikrichtungen einander durchaus ähnlich sind. Der Tango aus Argentinien und die Klezmer-Musik aus dem östlichen Europa eint eine gewisse Form der Melancholie - und gleichzeitig eine unbändige Lebensfreude. Dieser seltenen Vereinigung wollten am Samstagabend im beinahe ausverkauften Kultur-Haus Zach rund 70 Musikinteressierte zuhören. Denn neben dem in Hückeswagen bestens bekannten Duo „Tangoyim“, bestehend aus Stefanie Hölzle an Gesang, Geige, Bratsche und Klarinette, und Daniel Marsch an Akkordeon und Gesang, war die argentinische Tango-Gitarristin Analía Rego mit auf der Bühne.