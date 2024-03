Hückeswagener Rat Taktische Spielchen um den Haushalt 2024

Die Haushaltsabstimmung in Hückeswagen? Ist eigentlich ein eher dröger Akt: Mal mehr oder weniger lange, mal mehr oder weniger inhaltsreiche Haushaltsreden der Fraktionsvorsitzenden, und am Ende steht ein positives Ergebnis bei einem Nein oder einer Enthaltung von FaB und AfD sowie der Zustimmung der übrigen vier Fraktionen. In der Regel ist das reichlich emotionslos. In dieser Woche jedoch entwickelte sich so etwas wie ein Krimi. Die Hauptprotagonisten in der Aula der Löwen-Grundschule: Jürgen Becker, Fraktionschef der SPD, und Brigitte Thiel, Fraktionsvorsitzende der FaB; in der Nebenrolle: Egbert Sabelek, ihr Kollege von den Grünen.