Tag der sauberen Bever-Talsperre in Hückeswagen Helfer gesucht fürs Großreinemachen an der Talsperre

Die Wassersportsaison 2023 an und auf der Bever nähert sich schon wieder ihrem Ende. Tausende Besucher hielten sich an den vielen schönen und teils heißen Tagen an der Talsperre auf, um sich an den Uferstreifen zu sonnen, zu schwimmen, zu segeln, zu paddeln oder zu surfen. „Leider war auch in diesem Jahr ein (kleiner) Teil dieser Besucher nicht in der Lage, seinen Müll (etwa die (voll) mitgebrachten Reste von Getränke- und Lebensmittelverpackungen) wieder mitzunehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen“, bedauert André Grutz, Vorsitzender des DLRG-Fördervereins. Neben der dadurch entstandenen Verschmutzung ergäben sich etwa durch Glasscherben und scharfkantige Getränkedosenreste erhebliche Verletzungsgefahren für andere Badegäste. Durch den Lupeneffekt von Glasscherben könnten zudem bei entsprechender Trockenheit auch Wald- und Wiesenbrände ausgelöst werden.