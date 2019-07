Seit fast drei Jahren in Hückeswagen : Tag der offenen Tür im Waldkindergarten

Hückeswagen Naturverbunden und unbeschwert präsentierten sich die Wurzelkinder am Samstag allen Interessierten.

Eigentlich hat der Waldkindergarten am Johannesstift immer Tag der offenen Tür, denn die Wurzelkinder spielen überwiegend draußen in der Natur. Für Samstag hatte die Wurzelkinder-Gruppe, die vor fast drei Jahren gegründet wurde, ganz offiziell zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. So bestand auch für zukünftige Wurzelkinder-Eltern und andere Interessierte die Möglichkeit, sich selbst einen Eindruck zu verschaffen. „Viele wissen gar nicht, wo es in Hückeswagen einen Waldkindergarten gibt“, sagte Erzieherin Natascha Moos im Gespräch mit dieser Redaktion.