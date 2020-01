Realschule Hückeswagen : Realschule zeigt sich von ihrer besten Seite

Hückeswagen Beim Tag der offenen Tür erhielten Viertklässler und ihre Eltern viele Informationen über die Schule.

Nicht nur Arbeitgeber buhlen um neue Mitarbeiter und Auszubildende, auch die Realschule dreht kräftig die Werbetrommel für neue Schüler. Am Samstag hatten Viertklässler und ihre Eltern die Möglichkeit, sich beim Tag der offenen Tür ausgiebig über die Schulform zu informieren. Gekommen waren nicht nur Hückeswagener, sondern auch viele Eltern aus den Nachbarstädten Wermelskirchen und Radevormwald – darunter einige Eltern, die selbst einmal die Hückeswagener Realschule besucht haben. „Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn die Eltern zu uns zurückkehren“, sagte der kommissarische Schulleiter, Thorsten Schmalt.

Während die Viertklässler sich anschließend in Gruppen die Klassenräume ansahen und auch die verschiedenen Bastelangebote nutzen konnten, erhielten die Eltern in der Aula von Thorsten Schmalt und Erprobungsstufenleiterin Simone Verwied weitere Informationen über das Lern- und Förderkonzept, sowie die weiteren Bildungsmöglichkeiten nach dem Abschluss der Realschule. Schmalt mahnte die Eltern, ihre Kinder nicht gegen die Empfehlung der Grundschullehrer auf das Gymnasium zu schicken: „Ein Kind braucht Erfolgserlebnisse, der Weg zum Abitur wird ihm durch den Besuch der Realschule nicht verbaut“, betonte er. Einige Neuigkeiten verkündete der Schulleiter ebenso: So hat die Landesregierung das Fach Wirtschaft exklusiv für Realschulen eingeführt. Darin lernen die Schüler Wissenswertes vom Taschengeldmanagement über Handy-Abo-Fallen bis hin zur sozialen Marktwirtschaft.