Sicherheitsgefühl in Hückeswagen Täter sind dreist, raffiniert und skrupellos

Wenn es um den Enkeltrick – heute auch unter dem Begriff Schockanruf bekannt – geht, bekommt man ganz oft die Antwort: „Mir kann das doch nicht passieren. Ich merke das doch, wenn da was nicht in Ordnung ist.“ Wenn dem so sein sollte, stellt sich jedoch ganz automatisch die Frage, warum die Fallzahlen in der Verbrechensstatistik so hoch sind – und gefühlt jedes Jahr steigen. „Abgesehen davon gibt es hier bestimmt eine große Dunkelziffer, denn die Scham darüber, auf so etwas doch eigentlich so Offensichtliches hereingefallen zu sein, ist etwas, das viele Betroffene davon abhält, sich an die Polizei zu wenden.“ Das sagte Kriminalhauptkommissar Walter Steinbrech vom Sachgebiet Kriminalprävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde in Gummersbach bei einer Informationsveranstaltung im Kultur-Haus Zach.