Nach Zeugenhinweis in Hückeswagen : Täter gefasst nach Einbruch in Radgeschäft

Hückeswagen Mehrere Fahrräder und E-Bikes hat ein Einbrecher vergangene Nacht aus einem Fahrradgeschäft in Hückeswagen gestohlen.

Weit kam er nicht, die Polizei stoppte ihn und stellte das Diebesgut sicher. Durch eine eingeschlagene Scheibe gelangte der Einbrecher in der Nacht zu Montag (1. Juli) in das Fahrradgeschäft in der Straße „Bahnhofsplatz" in Hückeswagen. Er lud mehrere hochwertige Fahrräder und E-Bikes in sein Fahrzeug. Ein 49-jähriger Hückeswagener hatte das Scheibenklirren gehört und verständigte sofort die Polizei.