Gelungener Auftakt in die neue Saison : Tänze beim Schlosskonzert im Museum

Gelungener Auftakt in die neue Saison

Hückeswagen Philipp Sauer am Saxophon und Miroslav Tybora am Akkordeon sorgen für gelungenen Saisonauftakt der Hückeswagener Schlosskonzerte im Saal des Heimatmuseums.

Mit der ersten leisen Phrase von Astor Piazzollas Libertango und dem kurz darauf einsetzenden Saxophon zogen die beiden Musiker Philipp Sauer (Saxophon) und Miroslav Tybora (Akkordeon) die Zuhörer beim ersten Schlosskonzert der neuen Saison im Saal des Heimatmuseums sofort in ihren Bann. Tänze von Piazzolla und Philipp Sauer hielten das Programm zusammen, ebenso die klassischen Kompositionen von Astor Piazzolla, von dem auch die deutlich erwünschte Zugabe war. Oft waren die Übergänge zwischen den Stücken kaum spürbar, so musikalisch dicht lagen sie beieinander, so eng war die musikalische Verbindung zwischen den einzelnen Werken oder Improvisationen.