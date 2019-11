Hückeswagen : Taekwondo-Großmeister beim TBH

Hückeswagen Der Turnerbund (TBH) lud für Samstag zu einem fünfstündigen Info-Tag ein.

Carmen Pitrone hätte beim Taekwondo-Training des Turnerbunds Hückeswagen (TBH) am liebsten gleich mitgemacht. „Ich habe kein Sportzeug dabei, es hat mich aber schon sehr gereizt“, sagte die Wermelskirchenerin. Am Samstag hätte sie die Gelegenheit dazu gehabt: Der TBH hatte zu einem Infotag in seine Halle eingeladen, um einen Einblick in das Training der koreanischen Sportart zu geben. Eine Kinder- und eine Jugendgruppe befinden sich beim TBH derzeit im Aufbau. „Wir würden das Angebot auch auf Erwachsene ausweiten – Kapazitäten sind vorhanden“, versicherte Vorsitzender Michael Wolter.