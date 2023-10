Nächste Großbaustelle in Hückeswagen Symbolischer Spatenstich für Feuerwehr-Neubau

Das heißt jedoch nicht, dass sie eher klein wird. Das Gegenteil ist der Fall. Sogar einen Übungsturm wird es geben – etwas, was es am aktuellen Standort des Löschzugs Stadt an der Bachstraße nicht gibt und was sich die Feuerwehrleute schon lange wünschen. So stellte der Bürgermeister in seiner kurzen Ansprache klar, dass die Stadt viel Geld in die Hand nimmt, um das neue Gebäude zu errichten. „Es sind die Bürger der Stadt, die dieses Projekt mit ihrem Steuergeld finanzieren.“ Im gleichen Atemzug stellte er aber auch klar: „Das Geld wird für uns alle ausgegeben, weil es die Sicherheit in der Stadt erhöht.“