Gute Nachricht in Hückeswagen : Symbolische Geste für Handel und Gastronomie

Gute Nachricht in Hückeswagen

Hückeswagen Mit einem Bambus, dem Symbol für Glück und Ausdauer, sowie einer Postkarte mit aufmunternden Worten wollen Stadtverwaltung und Stadtmarketing zeigen, dass sie an die Einzelhändler und Gastronomen in diesen schwierigen Zeiten denken.

„Die lange Dauer des Lockdowns macht vielen Geschäften und Gastronomiebetrieben zu schaffen“, berichten sie. Diese harten Zeiten erforderten viel Ausdauer von den Inhabern. Deshalb verteilte das Duo jetzt zum Zeichen der Aufmunterung in den örtlichen Einzelhandelsgeschäften und Gastronomiebetrieben einen Glücks-Bambus und eine Postkarte mit aufmunternden Worten. „Der Bambus steht in China für Glück und Ausdauer“. erläutert Monika Zöller. „Eigenschaften, die Geschäftsinhaber in diesen Tagen mehr denn je brauchen.“ Mit dieser Geste wollen Stadtverwaltung und Stadtmarketing zeigen, dass sie um die schwierige Situation der Einzelhändler und der Gastronomie wissen und weiterhin alle Unterstützung anbieten, die möglich ist.