„(D)ein Euro für Hückeswagen“ : Symbolhafte Spende für das Bürgerbad

Hückeswagen Der Ein-Euro-Verein überreicht jetzt 7777,77 Euro als „Anschubfinanzierung“ für die Bad-Sanierung. Und er erhofft sich dadurch, dass die bereits öffentlich diskutierte Crowdfunding-Aktion nicht in Angriff genommen wird.

„Unsere zahlenden Vereinsmitglieder hatten sich mit sehr großer Mehrheit in der vergangenen Abstimmung für eine finanzielle Unterstützung der Sanierungsmaßnahmen im Bad entschieden“, berichtete Beiratsvorsitzender Frank Jeschke. Da der Ein-Euro-Verein in 2022 auf sein siebenjähriges Bestehen zurückblicken kann, beläuft sich die gespendete Summe, die an das Bürgerbad geht, auf 7.777,77 Euro. Darüber freuten sich bei der symbolischen Spendenübergabe Bad-Betriebsleiterin Michaela Garschagen und Thomas Nebgen, einer der ehrenamtlichen Geschäftsführer der Bürgerbad gGmbH, die das Bad betreibt. „Wir erhoffen uns mit dieser Spende auch eine Initialzündung für das bereits öffentlich diskutierte Crowdfunding-Projekt für das Bad“, betonte Pohl. Eine solche, groß angelegte „Spendenoffensive“ sei in der Vergangenheit bereits diskutiert worden, bislang aber noch nicht in Angriff genommen worden.