Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Sylvia Brécko mit Kabarett „Das letzte Kind trägt Fell"

Bréckos satirischer Blick richtet sich jedoch nicht nur auf „des Menschen besten Freund“, sondern auch auf deren Herrchen und Frauchen. Ob auf Auslandsreisen, in Fernsehanstalten, bei Frauenärzten oder in Brauhäusern – in der Welt der Menschen herrscht oft ein größeres Theater als auf jeder Hundewiese, behauptet sie nach Angaben von Stefan Noppenberger vom Trägerverein im Kultur-Haus Zach.