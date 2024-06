Kabarettistin Sylvia Brécko gastiert in Hückeswagen „Frauchen und Herrchen sind überall gleich“

Brécko Ja, sie darf mit auf die Bühne. Das ist natürlich auch immer ein bisschen Überraschung fürs Publikum, ob sie denn kommt oder in welcher Form sie kommt. Ich kann einfach nur sagen, sie ist völlig versessen darauf, auf die Bühne zu gehen. Als ich letztens in Köln gespielt habe, da hatte ich sie eigentlich in der Garderobe, die aber direkt an die Bühne angrenzt, abgelegt, und sie konnte mich sehen auf der Bühne. Weil ich natürlich auch noch den Fehler gemacht habe, sie anzuleinen, damit sie mir nicht die Show sprengt sofort in der zweiten Minute, fing sie ganz empört an zu bellen und wollte unbedingt auch mit on stage. Im zweiten Teil habe ich ihr dann nachgegeben.