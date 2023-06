Sven Wolf besucht Hückeswagen SPD-Landtagsabgeordneter informiert sich über Altstadt-Projekte

Eigentlich ist der SPD-Abgeordnete Sven Wolf Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Remscheid / Radevormwald. „Innerhalb der Fraktion haben wir aber ausgemacht, dass ich auch Oberberg betreue“, sagte der Remscheid am Donnerstagnachmittag bei seinem Rundgang durch die Altstadt. Wie auch in anderen oberbergischen Kommunen sah sich der Remscheider in Hückeswagen um, welche Regionale-Projekte für die Zukunft geplant sind. Von Bürgermeister Dietmar Persian ließ er sich erläutern, was in der Schloss-Stadt verändert werden soll und wie weit die Planungen vorangeschritten sind.