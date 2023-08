Musik von der Grünen Insel in der Hückeswagener Pauluskirche Die „summertime!“ in Pauluskirche war ein Genuss

Im Mittelpunkt am Sonntag stand die Komposition „The mass of the celtic saints“ aus der Feder des Priesters und Songwriters Liam Lawton, die er für die irische Gemeinde in Chicago geschrieben und 1998 in Irland veröffentlicht hatte. Mit seiner Messvertonung verband er die Hoffnung, seine irischen Landsleute zum Singen zu bringen. Durch die Zusammenarbeit mit dem deutschen katholischen Priester und Liedermacher Alexander Bayer wurde daraus die deutsche Fassung „Die Saat geht auf“, die die Sänger des Projektchors an nur vier Probensamstagen einstudiert hatten.