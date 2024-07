Konzertreihe der Evangelischen Kirchengemeinde Hückeswagen Wieder musikalische „summertime!“ in Pauluskirche

Sommerzeit ist bei der Evangelischen Kirchengemeinde seit zwei Jahren auch Zeit für Musik. So hat Kantorin Inga Kuhnert wieder die „summertime!“-Konzertreihe geplant – zum dritten Mal. Statt vier sind es in diesem Jahr allerdings nur drei Veranstaltungen „mit sommerlich beschwingter Musik“ an drei Sonntagen im August und September in der Pauluskirche an der Marktstraße.