„summertime!“-Konzertreihe in Hückeswagen „3000K“ sorgt für musikalische Lichtmomente

Viele der Zuhörer kannten die Band offensichtlich, sagte Kantorin Inga Kuhnert: „Sie hat schonmal unsere Gottesdienste begleitet.“ Kein Wunder also, dass sich gleich beim ersten Lied die Besucher einbinden ließen und die Band als stimmgewaltiger Chor unterstützten. Durch die Gitarren, Keyboards und nicht zuletzt das Schlagzeug gewann die Musik vom „3000K“ an Kraft und erinnerte allein vom Klang her eher an Schlager, Pop und Rock. In ihren Texten jedoch sangen die Musiker nicht von belanglosen Partynächten, sondern priesen Gott. Ein im Jahr 2023 tatsächlich ungewöhnliches Bild und vielleicht genau das, was Kirche dieser Tage fehlt, um auch ein jüngeres Publikum anzusprechen und wieder stärker in die Gottesdienste zu locken. Denn würde jeder Sonntag so ablaufen, wie das Konzert von „3000K“ im Zuge der „summertime!“, die Kirche würde wohl regelmäßig aus allen Nähten platzen.