Wettbewerb im Bergischen : Schreiben gegen die Sucht – inklusive Lesereise

Hückeswagen Die Kampagne „Sucht hat immer eine Geschichte“ gibt es bereits seit den 1980er-Jahren. Die Unterkampagne „Stark bleiben – Suchtfrei alt werden“ richtet sich an Schreibbegeisterte aus dem Oberbergischen Kreis, Remscheid und Wermelskirchen.

Die Autoren des Wettbewerbs gehen schließlich auf eine Lesereise und stoßen damit Gespräche an und das Nachdenken darüber, wie wir im Alter leben wollen, welches Verhältnis wir zum Suchtmittelkonsum haben und was das Thema mit den alten Menschen zu tun hat, die wir so schätzen“, erläutert die Hückeswagenerin Irmgard Hannoschöck, die den Wettbewerb für die Diakonie im Kirchenkreis veranstaltet. Die Lesereise wird die Autoren quer durch das Bergische führen: Los geht es am 14. Oktober mit der Premierenlesung und Preisverleihung im Heimatmuseum Hückeswagen, am 20. Oktober geht es in den Flair-Laden nach Remscheid, am 21. Oktober zum Jubilate-Forum in Lindlar, am 4. November ins evangelische Gemeindehaus in Wermelskirchen-Eipringhausen und am 23. November zur Dorfgemeinschaft Hülsenbusch in Gummersbach – jeweils Einlass ab 18 Uhr, Beginn: 18.30 Uhr. „Und wenn viele Autoren mitmachen, wird die Lesereise fortgesetzt“, kündigt Hannoschöck schon jetzt an.