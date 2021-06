Hückeswagen bei Aktion des „Klima-Bündnisses“ dabei : Starter beim „Stadtradeln“ gesucht

Hcükeswagen Die Schloss-Stadt nimmt zum dritten Mal an der Aktion des „Klima-Bündnisses“ teil. Die Spitzenplätze von 2018 und 2020 gilt es zu verteidigen.

Im vorigen Jahr hatten die Hückeswagener Fahrradfahrer 81.816 Kilometer erradelt und damit mehr als doppelt so viel wie die Länge des Äquators. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl hatte Hückeswagen 5,35 Kilometer pro Einwohner erreicht und war somit die „fahrradaktivste Kommune“ in Oberberg. „Diesen Titel gilt es in diesem Jahr gegen elf weitere oberbergische Kommunen zu verteidigen“, betont Heike Rösner, die das „Stadtradeln“ in Hückeswagen koordiniert. Die Schloss-Stadt nimmt vom 15. August bis 4. September an der Aktion teil. In diesen drei Wochen können alle, die in Hückeswagen leben, arbeiten oder lernen, mitmachen – Voraussetzung ist, dass sie Fahrrad fahren und ihre Kilometerleistung dann angeben.