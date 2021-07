Hückeswagener Ehrenamt in der Pandemie : Dringend gesucht – (junge) „Helferlein“

Die „Helferlein“ gehen mitunter auch schonmal für ihre Mitmenschen in Hückeswagen einkaufen. Foto: dpa (Archiv) Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Hückeswagen Noch ist die Corona-Pandemie nicht vorbei. Es mehren sich aber die Anzeichen, dass sie ihrem Ende entgegengeht. In den vergangenen gut 18 Monaten hat sich coronabedingt eine große Hilfe entwickelt. Einige der Ehrenamtler stellt unsere Redaktion in dieser Serie vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Wenn Margareta Coenen eines in ihrer Arbeit bei der Ehrenamtsinitiative „Weitblick“ gelernt hat, dann, dass die Dinge in Hückeswagen bisweilen ein wenig mehr Zeit brauchen, bis sie ans Laufen kommen. Konkret bezieht sich die „Weitblick“-Lotsin dabei auf das Projekt „Helferlein“, das Ende 2018 mit einer großen Zahl von freiwilligen Helfern gestartet ist. „Dabei hatten wir am Anfang tatsächlich mehr Helfer als Menschen, die Hilfe suchten“, sagt Margareta Coenen. Dies habe sich jetzt, knapp drei Jahre später, gedreht.

„Es kostet sicherlich Überwindung, wenn man sich helfen lassen muss. Daher verstehe ich das durchaus, dass die Zahl der Hilfesuchenden zu Beginn nicht direkt so hoch war“, sagt sie. „In Hückeswagen braucht man aber manchmal einen etwas längeren Atem.“ Der hat sich ausgezahlt: „Wir haben in den vergangenen knapp drei Jahren insgesamt 68 Menschen geholfen. Davon manchen nur einmal, anderen regelmäßig“, berichtet Margareta Coenen.

Info Kontakt ist per Telefon oder E-Mail möglich Projekt Wer bei dem Projekt „Helferlein“ der Ehrenamtsinitiative „Weitblick“ mitmachen will oder ein Anliegen hat, bei dem Hilfe benötigt wird, kann sich mit „Weitblick“-Lotsin Margareta Coenen in Verbindung setzen. Kontakt Entweder telefonisch unter ☏ 02192 3421,

☏ 02192 88400,

☏ 0176 82233261,

☏ 0178 853887 oder per E-Mail an weitblick@hueckeswagen.de.

Die Zahl der „Helferlein“ liegt derzeit bei etwa 15. „Hier wird es jetzt bisweilen tatsächlich manchmal eng“, sagt de Lotsin. Es gebe natürlich Zeiten, da sei gar nichts zu tun. „Aber zu anderen Zeiten knubbelt es sich mit den Terminen.“ Das hänge indes nicht nur mit der gestiegenen Zahl der Hilfesuchenden zusammen, sondern auch mit den Lockerungen im Rahmen der Corona-Pandemie, durch die mittlerweile wieder mehr möglich sei. „Es können wieder vermehrt Fahrten gemacht werden, zu Ärzten oder zum Einkaufen. Auch kleinere Reparaturen an Fahrrädern oder Anfragen zum Rasenmähen kommen jetzt gehäuft. Insgesamt steigt die Zahl der Anfragen wieder“, berichtet Margareta Coenen.

„Weitblick“-Lotsin Margareta Coenen koordiniert die Aufgaben der „Helferlein“. Foto: CDU

Das bedeute allerdings nicht, dass die „Helferlein“ während der Pandemie vollkommen untätig hätten bleiben müssen. „Unsere ehrenamtlichen ‚Helferlein‘ waren hauptsächlich für die älteren Menschen beim Einkaufen und sind mit ihnen zu Arzt-Terminen gefahren“, sagt die „Weitblick“-Lotsin. Dazu seien irgendwann auch die Fahrten ins Impfzentrum nach Gummersbach gekommen. „Das konnten wir in Zusammenarbeit mit dem Oberbergischen Kreis auch recht schnell installieren.“

Was Margareta Coenen dabei besonders gefreut hat, ist die große Dankbarkeit der Menschen. „Das hat man hier bei den Impffahrten besonders gemerkt. Und das gibt mir tatsächlich auch die Kraft, weiterzumachen“, versichert sie. Denn eigentlich ist die 68-Jährige schon länger auf der Suche nach einer Nachfolge in der Ehrenamtskoordination. „Aber ich will das natürlich in gute Hände übergeben“, betont sie.

Das Anliegen der „Helferlein“ – die Idee dazu hatte Margareta Coenen aus Radevormwald adaptiert – ist es, vor allem älteren Menschen im Alltag zu helfen. „In Radevormwald heißt das Projekt ‚Helfende Hände‘. Es ist sehr niederschwellig, und genau das war auch mein Ziel für die ‚Helferlein‘“, sagt die Lotsin. Es gehe konkret um kleinere Erledigungen, etwa im Haushalt. Oder um die Begleitung zum Friedhof oder zu Behörden.

Ganz klar definiert seien hingegen die Dinge, die nicht übernommen werden könnten. „Unsere ‚Helferlein‘ übernehmen keine körperliche Pflege, Putztätigkeiten oder Arbeiten, für die man einen Handwerker oder anderen Dienstleister beauftragen würde“, betont Margareta Coenen. Es sei nicht das Ziel der „Helferlein“, in Konkurrenz zum Handwerk oder anderen Dienstleistungen zu gehen.