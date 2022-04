Unterwegs in Hückeswagen : Sucher der BEW entdecken vier Wasserlecks

Hückeswagen Die BEW überprüft routinemäßig die Hückeswagener Wasserleitungenauf Undichtigkeiten und hatte jetzt wieder ihre Mitarbeiter herausgeschickt.

Die Nachtmessung der Wasserleck-Sucher in Hückeswagen ist abgeschlossen. „Wir haben vier kleinere Undichten gefunden, bei denen insgesamt 6,3 Kubikmeter Wasserverluste pro Stunde gemessen wurden“, teilt Sonja Gerrath, Pressereferentin der Bergischen Energie- und Wasser-GmbH, mit. Diese Undichten an Netzanschlüssen in der Jung-Stilling-Straße, in Kurzfeld und in Unterscheideweg seien bereits repariert bzw. sei der jeweilig Netzanschluss erneuert worden. „Somit sind alle aktuellen Schäden im Trinkwassernetz beseitigt“, versichert Sonja Gerrath.