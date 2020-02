Sturmtief über Hückeswagen : „Sabine“ hat sich erst einmal zurückgehalten

Hückeswagen Die Auswirkungen des Sturmtiefs sind weitaus geringer als befürchtet. Der Radweg ist aber wegen umgestürzter Bäume und herabgefallenen Ästen bis mindestens Dienstagmittag gesperrt.

Roland Kissau vom Ordnungsamt bringt es auf den Punkt: „,Kyrill’ war ein paar Nummern schlimmer“, sagt er am Montagmorgen auf Anfrage unserer Redaktion. Während das Orkantief am 18./19. Januar 2007 auch in Hückeswagen eine Schneise der Verwüstung hinterlassen hatte, ist von „Sabine“ nur wenig zu sehen. Zwar liegen auf vielen Straßen und Gehwegen abgebrochene Äste, aber das ist es dann auch schon fast. Die Feuerwehr, die am Sonntagnachmittag in der Wache an der Bachstraße die Zentrale – den sogenannten Unwettermeldekopf – eingerichtet hatte, in der dann bis 1 Uhr mehrere Kameradinnen und Kameraden Bereitschaft hatten, musste zwischen 16 Uhr am Sonntagnachmittag und 1 Uhr Montagnacht zu lediglich sieben Einsätzen ausrücken. Laut ihrem Sprecher Morton Gerhardus wurden dann in der Regel umgekippte Bäume von den Fahrbahnen entfernt. Der Berufsverkehr floß relativ reibungslos.