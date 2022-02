Hückeswagen Stürmische Böen und ein ausgedehntes Niederschlagsgebiet zog am Sonntag auch über Hückeswagen hinweg. Es blieb aber vergleichsweise harmlos.

So manche Hückeswagener dürften die Wetterberichte der vergangenen Tagen mit großer Sorge beobachtet haben, hatten die Meteorologen doch auch für das Bergische wieder größere Niederschlagsmengen vorhergesagt. Zwar regnete es nach dem schönen Samstag am Sonntag zwar heftig, allerdings fiel mit etwa 30 Litern in zwölf Stunden deutlich weniger als die 160 Liter in 24 Stunden bei der Hochwasser-Katastrophe Mitte Juli. Das Tief „Roxana“ hatte zudem auch einen Sturm mitgebracht, der sich ebenfalls in Hückeswagen bemerkbar machte. Aber auch er sorgte kaum für Schäden. So musste die Feuerwehr lediglich zu zwei Einsätzen ausrücken, wie Feuerwehr-Sprecher Morton Gerhardus am Montag mitteilte.