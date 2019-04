Hegering : Sturm wirft Hochsitz am Waldrand um

Sturm „Eberhard“ hat ganze Arbeit geleistet: Ein Hochsitz im Waldgebiet zwischen Westhofen und Scheideweg hielt den Böen nicht stand und kippte um. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Wer durch das Waldstück am Wanderparkplatz zwischen Westhofen und Scheideweg spazieren geht, kann sehen, was ein starker Wind anrichten kann. So liegt dort ein großer Hochsitz umgekippt auf dem Waldboden am Rand einer großen Wiese.

Dass ein Sturm, wie jüngst „Eberhard“ oder im Vorjahr „Friederike“, durchaus eine Menge Zerstörungskraft haben, lässt sich nirgends so gut ablesen wie im Wald. Umgeknickte Bäume, geschlagenen Schneisen und abgebrochene Äste zeugen deutlich, was starker Wind und Sturm anrichten können. Wer derzeit durch das Waldstück am Wanderparkplatz zwischen Westhofen und Scheideweg spazieren geht, kann ebenfalls sehen, was ein starker Wind anrichten kann. So liegt dort ein großer Hochsitz umgekippt auf dem Waldboden am Rand einer großen Wiese.

„Das sind vermutlich Sturmschäden“, bestätigt Hegering-Leiter Johannes Meier-Frankenfeld auf Anfrage unserer Redaktion. Die großen Hochsitze, auf denen die Jäger sitzen, um den Überblick zu behalten, sind in der Regel fest mit Weidezaunpfählen im Boden verankert. Das hat nun wohl bei Sturmtief „Eberhard“ nicht mehr ausgereicht, so dass das große Holzkonstrukt umgekippt ist. „Das lässt sich nicht immer vermeiden, allerdings hatten wir um Vorjahr den Fall, dass an der Bever-Talsperre ein Hochsitz mutwillig umgeworfen wurde. Das war dann besonders ärgerlich“, sagt Meier-Frankenfeld.

Denn natürlich koste eine Reparatur nicht nur Geld, sondern auch Manpower. „Man kann so einen Hochsitz natürlich nicht alleine wieder aufrichten – und wenn er beim Sturz zu stark beschädigt wurde, muss er komplett ausgetauscht werden.“ Das werde nun auch vom Pächter des Jagdreviers überprüft.

(wow)