Feuerwehreinsatz in Hückeswagen-Strucksfeld : Auto steht auf der L 101 plötzlich in Flammen

Strucksfeld Die Feuerwehr musste am Montagabend bei Strucksfeld einen Pkw löschen. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Landstraße war in diesem Bereich zweieinhalb Stunden gesperrt.

Der Verkehr auf der Landstraße 101 zwischen Dreibäumen und Scheideweg war am Montagabend für mehr als zwei Stundenmassiv gestört, der Grund war ein brennendes Auto in Höhe der Zufahrt zur Außenortschaft Strucksfeld. Wie Feuerwehr-Sprecher Morton Gerhardus mitteilt, hatte gegen 18.05 Uhr ein Auto Feuer gefangen. Als die alarmierten Einheiten der Löschgruppe Straßweg und des Löschzugs Stadt kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintrafen, stand der Van bereits komplett in Flammen. „Umgehend ging ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor“, berichtet der Feuerwehr-Sprecher. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde eine Wärmebildkamera eingesetzt, zudem wurden mit Löschschaum restliche Glutnester bekämpft. Nachdem die Löscharbeiten beendet waren, half die Feuerwehr beim Abschleppen des völlig zerstörten Autos und bei der Reinigung der Fahrbahn durch ein Fachunternehmen. Nach gut zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet.