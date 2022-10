Unterwegs in Hückeswagen und Marienheide : Streetworkerin nach Hundebiss im Einsatz

Hückeswagen Seit dem 1. Juni ist die Stelle der aufsuchenden Streetwork-Arbeit in Hückeswagen und Marienheide mit Renate Lieth wieder besetzt. Im Sozialausschuss am Montagabend zog die Wipperfürtherin ein erstes Zwischenfazit.

Der Start in ihre neue Stelle sei etwas holprig gewesen, sagte Renate Lieth in der Sitzung des Sozialausschusses. „Ich wurde von einem Hund gebissen und war erst einmal krankgeschrieben.“ Die neue Streetworkerin ist Nachfolgerin von Asiye Razlaf und hatte zum 1. Juni die fast Jahre vakant gebliebene Stelle übernommen. „Wir haben lange versucht, die Stelle zu besetzen“, sagte Ausschussvorsitzender Stefan Mallwitz (SPD) im Heimatmuseum. „Aber erst nachdem wir deutlich gemacht haben, dass die Stelle vom Kreis attraktiver beworben werden muss, haben wir mit Renate Lieth eine geeignete Kandidatin gefunden.“

Die inzwischen wieder genesene Wipperfürther berichtete über ihre ersten Monate als Streetworkerin, die sie auch nach Marienheide führt. „In den Sommerferien bin ich viel an der Bever-Talsperre unterwegs gewesen. Dabei geht es auch um eine erste Kontaktaufnahme“, erläuterte sie. Es gehe in ihrer Arbeit auch gar nicht immer darum, die besonderen Fälle zu bearbeiten. „Wenn ich etwa an der Talsperre auf Jugendliche getroffen bin, findet oft auch einfach nur Smalltalk statt“, sagte sie auf Nachfrage von Pascal Ullrich (CDU), ob sie nur auf Anfrage agiere oder auch aktiv auf die Jugendlichen zugehe. Schließlich gehe es auch darum, den Jugendlichen zu zeigen, dass es eine Streetworkerin in ihrer Stadt gebe. „Aus diesem Grund werde ich auch im Herbst und Winter Streetworker-Sprechstunden an den Schulen anbieten. Die Gespräche mit den jeweiligen Schulleitungen laufen, sie sind aber durchaus angetan“, versicherte Renate Lieth.