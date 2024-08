Hückeswagener Sommerfest mit Tradition Straßweg feiert mit DJ und befreundeten Chören

Freitag- und Samstagabend ist Disco-Zeit jeweils ab 19 Uhr mit DJ Frie, der ein Heimspiel hat. Für die Besucher gibt es ausreichend Verpflegung am Bierwagen und am Grillstand. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem musikalischen Frühschoppen mit verschiedenen befreundeten Chören. Zudem erwartet die Gäste ab 13.30 Uhr das traditionelle Kuchenbuffet, und für die kleinen Besucher gibt’s ein Kinderprogramm, Ponyreiten und eine Hüpfburg. Gegen 17 Uhr werden die Gewinne der Tombola gezogen; Lose dafür gibt es an allen drei Tagen. Der Eintritt ist jeweils kostenfrei.