Ausdauerwettkampf in Hückeswagen : Straßensperrungen für ATV-Triathlon

Am kommenden Samstag muss in den Bereichen der Bever-Talsperre mit einem erhöhten Aufkommen an Radfahrern auf den Kreis- und Gemeindestraßen gerechnet werden. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Autofahrer müssen am kommenden Samstag, 24. August, mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Denn an der Bever und rund um Egen sind die Triathleten auf dem Rad unterwegs. Der Verkehr wird auch auf der Rader Straße immer wieder angehalten.

Er gehört zu den zwei ältesten Triathlon-Wettkämpfen in Europa und ist dennoch oder gerade deshalb unter den Sportlern beliebt: Am Samstag, 24 . August, steht die inzwischen 37. Auflage des ATV-Triathlons an. Für den Ausdauerwettkampf aus Schwimmen (in der Bever), Rad fahren (rund um Egen) und Laufen (von der „Zornigen Ameise“ bis zur Schnabelsmühle und teilweise um die Wupper-Vorsperre herum) rechnet Jürgen Dickentmann vom Organisationsteam mit 850 Startern – so viele haben sich bislang angemeldet.

Zuschauer an der Bever, entlang der Rad- und Laufstrecke sind zwar willkommen, Autofahrer sollten am kommenden Samstagvormittag und -mittag den Großraum Bever-Talsperre nach Möglichkeit jedoch meiden, rät Dickentmann. Denn um die Sicherheit der Triathleten zu gewährleisten, wird die Radstrecke zwischen 8.30 und 13 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Info Einschränkungen für die Tour 1 des Bürgerbusses Veränderung Wegen des ATV-Triathlons muss der Bürgerbus am kommenden Samstag, 11. August, seine Tour 1 ändern. Das teilt der Sprecher des Bürgerbusvereins, Rolf Geese, mit.



Alternative An diesem Vormittag fährt der Bürgerbus vom Bürgerbüro, Bahnhofsplatz, normal bis Mickenhagen / Busche, wendet jedoch dort und fährt zurück durch die Stadt ohne Halt in Kleineichen. Von dort wird wieder die übliche Strecke gefahren. Ausfall Der Bus fährt an diesem Tag die Haltestellen Ecke Großberghausen, Wupperverband, Elberhausen, Heide, Fürweg und Großeichen nicht an.

Komplett dicht gemacht werden die Zufahrt zum Beverdamm ab Parkplatz „Zornige Ameise“ und die Straße von Kleineichen über Heide Richtung Wipperfürth, das gilt auch für die Zufahrt zum Beverdamm ab Parkplatz „Zornige Ameise“ und die Straße von Kleineichen über Heide Richtung Wipperfürth. Unterhalb von Fürweg fahren die Triathleten mit ihren Rädern dann vom Radweg, den sie bis dahin nutzen müssen, auf die Straße. „Für Anlieger bleibt die Zufahrt bis Fürweg und Elberhausen frei“, versichert Dickentmann.

Auf Wipperfürther Gebiet, in der Neye-Siedlung, beginnen die Sperrungen um 8.40 Uhr. Gesperrt werden zudem die K 13 ab Nikolausstraße und die Durchfahrt nach Hückeswagen über die Bevertalstraße – betroffen sind Oberröttenscheid, Platzweg, Gardeweg, Hohenbüchen, Egen, Oberlüttgenau, Schäferslöh, Schneppenstock und Oberlangenberg.

Für Anlieger besteht jedoch eine Gelegenheit, nach Egen zu kommen: Eine Durchfahrmöglichkeit aus Richtung Wipperfürth gibt es von Kreuzberg / Vossebrechen über Lesenbüchen und Beeinghausen in Richtung Egen und umgekehrt. „Die Regelung erfolgt durch die Polizei“, teilt der ATV mit, der um eine vorsichtige Fahrweise bittet. Aus Richtung Hückeswagen nach Egen kann in Richtung Radevormwald und von Herweg in Richtung Bever-Talsperre/Stoote gefahren werden.

Stärkere Verkehrsbehinderungen bis hin zu kleinen Staus könnte es auf der Rader Straße geben. Denn im Bereich der Überquerungshilfe an der Brücke über die Wupper muss der Verkehr auf der Bundesstraße 483 in den Vormittag- und Mittagstunden immer wieder angehalten werden, damit die Läufer die Straßenseite wechseln können.

Gesperrt sein wird am Samstag, etwa von 10.50 bis 13.15 Uhr, auch der Radweg zwischen Kleineichen und der Rader Straße. Grund: Die Athleten laufen vom Radwechselplatz oberhalb des Wupperverband-Betriebsgeländes zum Beverdamm und dann rechts hinunter nach Reinshagensbever. In Höhe des Beverteichs geht’s auf den Bürgersteig und in Kleineichen auf den Radweg. Statt wie früher über das Gelände der Firma Pflitsch laufen sie wieder am Mühlenweg entlang und schwenken am Wanderparkplatz auf den Weg an der Wupper-Vorsperre ein. In Höhe des Klärwerks biegen die Triathleten nach links und laufen über den Bürgersteig am Parkplatz Schnabelsmühle zum Sportplatz.

Führte die Laufstrecke früher über Mickenhagen, musste der ATV sie jedoch verlegen, weil die Sicherheitsauflagen für die einstige Streckenführung zu aufwendig geworden waren: Der Verein hätte Athleten und Autofahrer mit Gitter statt wie zuvor mit Flatterband voneinander trennen müssen.