Bauarbeiten hatten Auswirkungen für Hückeswagen Die Straße über Heide nach Wipperfürth ist wieder frei

Direkt an der Stadtgrenze zu Hückeswagen, am Ende des Neye-Flugplatzes, entsteht seit Februar das Wipperfürther Neubaugebiet Reinshagensbusch. Ab Mitte April mussten dort die Versorgungsleitungen – Kanal, Strom, Gas, Wasser – verlegt werden. Das wirkte sich auch auf die Gemeindestraße von Großeichen über Heide und Fürweg nach Wipperfürth aus, die mitunter als Ausweichstrecke in die Hansestadt dient. Aufgrund der umfangreichen Baumaßnahmen musste diese Verbindungsstraße voll gesperrt werden; von Hückeswagen aus war nur die Zufahrt bis Fürweg möglich. Zweimal war die Vollsperrung auf Wunsch der Baufirma verlängert worden.