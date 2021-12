Alternative zum Hückeswagener Hüttenzauber kam gut an : Spontaner Weihnachtsmarkt auf Künstler-Hof

Andreas Kölsch mit seinem Engelfiguren in der Holzwerkstat in Stoote. Foto: Heike Karsten

Stoote Statt vorm Schloss auf dem Weihnachtsmarkt präsentierte der Hückeswagener Andreas Kölsch seine kunstvollen Holz-Objekte am Wochenende daheim auf seinem Hof in Stoote.

Eigentlich hätte Andreas Kölsch am Wochenende wieder einen Stand auf dem „Hüttenzauber“ gehabt und dort die kunstvollen Objekte aus seiner Holzwerkstatt „Herstellerey“ angeboten. Nach der Absage des Weihnachtsmarkts kam bei ihm die Idee auf, die Besucher zu einem kleinen Ableger auf seinen Hof in Stoote nahe Dreibäumen einzuladen. Die Idee wurde in die Tat umgesetzt. Unter Einhaltung der 2G-Regel konnten sich die Besucher in Ruhe in der Werkstatt umsehen und weitere Aussteller besuchen. Am Stand von Gina Stellbrinck gab es Kunstwerke aus Beton, Antje Borsig-Brüggemann verkaufte selbst genähte Kinderkleidung, und das junge Unternehmen „Mehrwert Kaffee“ aus Scheideweg war vertreten. Zudem gab es heißen Apfelsaft, Glühwein und gebratene Champignons.