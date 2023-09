AK Inklusion in Hückeswagen Stolperfalle Gullydeckel entschärft

Da die Dame Gymnastik bei der Rehabilitations- und Behindertensportgemeinschaft (RBS) macht, sprach sie die Vorsitzende Brigitte Thiel an, weil sie wusste, dass diese auch im Arbeitskreis (AK) Inklusion sitzt. „Wir haben uns getroffen, und da erzählte sie mir die Geschichte“, sagt Brigitte Thiel auf Nachfrage unserer Redaktion. Sie nahm den Vorfall mit in die nächste Sitzung des AK und besprach sich mit ihren Kollegen dort. „Wir waren alle ziemlich erschrocken, dass so etwas passieren konnte, denn als Fußgänger nimmt man solche Stolperfallen nicht wahr“, sagt sie. Deshalb bemühe sich der AK in solchen Fällen immer um eine unbürokratische Lösung. „Die Dame ist zudem noch sehbehindert und kann gewisse Farbfrequenzen nicht erkennen“, berichtet Brigitte Thiel. Das erschwere den Übergang zusätzlich.