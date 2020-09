Verkehr in Hückeswagen : Wie fahrradfreundlich ist die Schloss-Stadt?

Hückeswagen Auch die Hückeswagener Fahrradfahrer sind wieder aufgefordert, beim ADFC-Fahrradklima-Test 2020 abzustimmen. Herausgefunden werden soll dabei, wo die Stärken und Schwächen der Schloss-Stadt liegen.

Was sind die Stärken Hückeswagens als Fahrradstadt? Wo liegen ihre Schwächen? Was kann oder muss verbessert werden? Solche Fragen will der Fahrradklima-Test 2020 des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) beantwortet wissen und startet daher wieder eine Umfrage gemeinsam mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI): Alle Radfahrer sind ab sofort dazu aufgerufen, die Fahrradfreundlichkeit von Städten und Gemeinden zu bewerten. „Der Test hilft, Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung zu erkennen“, erläutert Heike Rösner, Tourismusbeauftragte der Stadtverwaltung.

Bürgermeister Dietmar Persian bittet die Hückeswagener, auch dieses Jahr wieder beim Fahrradklima-Test mitzumachen: „Fahrradfahren gewinnt immer mehr an Bedeutung. Gerade auch die Corona-Krise hat gezeigt, dass Fahrradfahren an der frischen Luft nicht nur dem Klima und dem Geldbeutel guttut, sondern auch die Gesundheit fördert.“ In Hückeswagen sei in den vergangenen Jahren schon einiges für den Fahrradverkehr getan worden, „wir möchten und müssen hier aber noch mehr tun“. Mit den Ergebnissen aus dem Test könne die Stadt sehen, wo der Bedarf am höchsten sei.