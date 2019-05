Bergische Wanderwoche : Sternwanderung mit fünf Vereinen

Hückeswagen TBH, BZG, ATV, TVW und IGF laden zu diversen SternWanderungen für kommenden Donnerstag ein. Sie alle haben ein Ziel: Die TBH-Halle, vor der es einen gemütlichen Ausklang mit Speisen und Getränken gibt.

Bei gutem Wetter werden sich am kommenden Donnerstag, 30. Mai, wieder einige Wanderer auf den Weg machen. Zur Bergischen Wanderwoche stehen fünf Sternwanderungen auf dem Programm. Sie alle haben ein Ziel: die TBH-Sporthalle an der Schnabelsmühle 1. Dort erfolgt auch die Bewirtung durch den TBH mit Speisen und Getränken.



Turnerbund Die Familienwanderung ist konzipiert für Mitglieder und Freunde. Der Start erfolgt um 9.30 Uhr an der TBH-Halle. Wanderführerin Marianne Erlagen führt die Teilnehmer Richtung Bahntrassenweg zur Innenstadt, Bevertalstraße, Großeichen, Heide, Elberhausen bis zur Wanderbank. Nach einer kleinen Pause geht's auf dem Beverrundweg bis zum Panoramaradweg zurück zur TBH-Halle; Dauer: drei Stunden, Länge: 9,5 Kilometer. Für Familien mit Kindern gibt es eine kürzere, auch für Kinderwagen geeignete Strecke, die um 10 Uhr ebenfalls an der TBH-Halle beginnt.



Bergische Zeitgeschichte Zum fünften Mal nimmt der Geschichtsverein an der Sternwanderung teil. „Für dieses kleine Jubiläum haben wir uns eine besondere Strecke ausgesucht, zu der viele schöne, alte Fotos gezeigt werden“, berichtet die Vorsitzende Iris Kausemann. Der Tag beginnt um 10 Uhr an der Geschäftsstelle, Islandstraße 1. Von dort geht es die Islandstraße hinunter bis zur Ladestraße. Die Teilnehmer erfahren etwas über die Stadt- und Landgemeinde, das alte Rathaus und Arnold Hueck. Abgerissene Gebäude erwachen durch alte Ansichten wieder zum Leben. Auf der Kaiserhöhe genießt die Gruppe den Ausblick und vergleicht alte Panoramaansichten. Bei der Firma Rafflenbeuel erfahren die Teilnehmer etwas über die Luftschutzsplitterzellen, um dann Richtung Schnabelsmühle und TBH-Halle zu wandern. Das Startgeld beträgt drei Euro, es wird dem Kinderdorf gespendet. Die Wanderung ist auch für ungeübte Wanderer geeignet; Dauer: zweieinhalb Stunden, Länge: 2,5 Kilometer.



ATV Unter dem Motto „ATV on tour“ treffen sich die Teilnehmer um 9 Uhr am Parkplatz Wupperaue (Alte Ladestraße). Von dort geht es in die Wupperaue, über den Wasserweg nach Voßhagen mit Pause am Ehrenfriedhof, weiter über Dörpmühle und Höhsiepen; Dauer: dreieinhalb Stunden, Länge: elf Kilometer.



TV Winterhagen Die Teilnehmer treffen sich um 9 Uhr an der Glashalle am Bürgerbüro, Bahnhofsplatz 1; gewandert wird über Aue, Busche, Wüste, Böckel, die Vorsperre und Pixwaag; Dauer: etwa drei Stunden, Länge: 9,5 Kilometer.



IG Frühschwimmer Die Sternwanderung beginnt um 9.30 Uhr am Parkplatz Sportplatz, Schnabelsmühle 1 und führt zur Karquelle, Engelshagen, Hangberg, Erlensterz und Bahntrasse; Dauer: zweieinhalb Stunden, Länge: elf Kilometer.