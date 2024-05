Konzert in Hückeswagen Stilsicher ausgewählte Rock-Klassiker

Ganz im Zeichen des Blues-Rocks stand das Kultur-Haus Zach am Freitagabend, als ein Quartett aus Dortmund, die „Stereo Bandits“, die Kabel in die Verstärker einstöpselte und in die ersten Songs einstieg. Martin Scheer an Gesang und Gitarre, Alex Wilde an Gitarre, Stephan Korbmacher am Schlagzeug und Bassist Bodi Balboa hatten sich ganz und gar den schweren, aber überhaupt nicht schwermütigen Klängen verschrieben. Bis raus auf die Islandstraße war die druckvoll abgemischte Musik zu hören, aber natürlich kam das Ganze im Inneren besonders gut zur Geltung. Live-Musik, vor allem aus dem Blues- und Rock-Bereich muss man eben nicht nur hören, sondern auch in der Magengrube fühlen. Und das konnte man bei den „Stereo Bandits“ fraglos.