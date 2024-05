Konzert im Kultur-Haus Zach „Stereo Bandits“ mit Modern Blues und Rock-Klassikern

Hückeswagen · Die Dortmunder Band ist am kommenden Freitag zu Gast in Hückeswagen und stellt ihr neues Programm vor. Was die Besucher von den vier Musikern erwarten dürfen...

13.05.2024 , 08:00 Uhr

Mit modernem Blues und Rock-Klassikern wollen die „Stereo Bandits" am Freitag das Publikum im Kultur-Haus Zach begeistern. Foto: M. Scheer

Wer auf modernen Blues und Rock-Klassiker steht, der dürfte am kommenden Freitag, 17. Mai, ab 20.30 Uhr, seine helle Freude im Kultur-Haus Zach haben. Denn dann gastiert die Dortmunder Band „Stereo Bandits" in Hückeswagen und stellt ihr neues Programm vor. Die „Stereo Bandits" sind Martin Scheer (Gesang und Gitarre), Stephan Korbmacher (Drums), Bodi Balboa (Bass) und Alex Wilde (Gesang und Gitarre). Scheer tourte bereits als Sänger mit Blues- und Jazzstars wie Angela Brown, Big Time Sarah, Louisiana Red sehr erfolgreich durch Europa. Nach ein paar Jahren Acoustic Blues, zwei eigenen Songs in deutschen Kinofilmen und der Teilnahme an den Blind Auditions von „The Voice Of Germany“ 2014, kehrte er zurück zu seinen Wurzeln und gründete 2018 mit seinem Schulfreund und passionierten Schlagzeuger Stephan Korbmacher die Band „Stereo Bandits". Bassist Bodi Balboa sowie Bluesgitarrist Alex Wilde komplettieren das Quartett. „Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr auch wieder eine ganze Reihe neuer Bands im Programm haben, die zum ersten Mal bei uns auftreten", berichtet Detlef Bauer vom Trägerverein. Die Band stehe für leidenschaftliche Blues- und Rockmusik, gefühlvollen Gesang und Gitarren sowie druckvolle, groovige Beats. Neben Eigenkompositionen bedient sich die Band bei neueren Vertretern des Genres wie Gary Clark jr. und John Mayer, ebenso wie bei Klassikern von Clapton, SRV & Co. und machen kreativ und geschmacksicher deren Songs zu ihren eigenen. Daher bietet das Programm nach Angaben von Bauer perfektes Entertainment für alle Fans handgemachter Blues- und Rockmusik mit einem breiten Spektrum ihrer Lieblingssongs, darunter musikalische Perlen der vergangenen 50 Jahre, „dargeboten von vier Vollblut-Musikern´", berichtet er. Karten kosten im Vorverkauf zwölf Euro in der Bergischen Buchhandlung, bei Mode Sessinghaus sowie online unter www.kultur-haus-zach.de. An der Abendkasse kosten die Karten 15 Euro.

(rue)