Marodes Kleinod in Hückeswagen Beim Stadtpark „lieber mal die Füße stillhalten“

Jürgen Becker druckste in der Sitzung des Planungsausschusses ein wenig herum. Denn an sich hält der SPD-Fraktionschef eine Sanierung und Neugestaltung des Stadtparks durchaus für sinnvoll. Angesichts der vielen Aufgaben, die die Stadt nicht nur im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) sowie den anderen Großprojekten, etwa Feuerwehr-Neubau und Sanierung der Hauptschul-Turnhalle, vor der Brust hat, hätte er es beim Stadtpark allerdings lieber etwas piano. Das gilt auch für die Kosten, denn trotz möglicher Fördermittel hätte die Stadt immer noch einige Hunderttausend Euro selbst zu tragen. Daher appellierte er an die Verwaltung: „Wir sollten in dieser Hinsicht vielleicht die Füße stillhalten und erst einmal die anderen Projekte entwickeln.“ In ein paar Jahren könne man immer noch an die Aufwertung des Stadtparks denken.