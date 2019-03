Neueröffnung: „Stefanie’s Nadelspiel“ im Island neu eröffnet

Stefanie Faust in ihrem neuen Laden in der Hückeswagener Innenstadt. Die Geschäftsfrau freut sich auf den Sommer, wenn sie die Tür zu ihrem neuen Geschäft weit öffnen kann. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Das Angebot von Stefanie Faust ist durchaus speziell: In ihrem neuen Laden an der Islandstraße stehen viele mit großen Maschen gehäkelte Taschen, große Umhängetücher oder Handy-Hüllen.

Stefanie Faust hat sich Anfang März einen Traum erfüllt. Die 57-Jährige hat in den Räumen der ehemaligen Änderungsschneiderei von Rosa Sorrentino im unteren Island ihren eigenen Laden eröffnet. Sorrentino hatte ihr kleines Geschäft neben dem Modehaus Sessinghaus Ende Juli 2017 aus Altersgründen geschlossen. Ein direkter Nachfolger hatte sich nicht gefunden, das Ladenlokal stand anderthalb Jahre leer. Das hat sich zum 2. März geändert, als Faust ihr Geschäft „Stefanie’s Nadelspiel“ eröffnet hat. „Ich hatte die Idee dazu schon lange im Hinterkopf, bei einem Spaziergang habe ich das leere Ladenlokal gesehen und direkt mit der Vermieterin gesprochen“, sagt Faust. Schnell wurde man sich einig, Fausts Traum ging in Erfüllung. „Klar ist es ein Risiko, sich selbständig zu machen. Aber ich habe gedacht: Wenn ich es jetzt nicht machen, werde ich mich auch in fünf Jahren noch fragen, ob es denn nicht doch geklappt haben könnte“, sagt Faust.

Ihr Angebot ist durchaus speziell: Im Laden stehen viele mit großen Maschen gehäkelte Taschen, große Umhängetücher oder Handy-Hüllen. Die 57-Jährige, die ursprünglich aus Dresden stammt, aber bereits seit 1991 in Hückeswagen lebt, hat in der ehemaligen DDR eine Lehre als Facharbeiterin Textiltechnik gemacht. Die Arbeit mit Nadel und Garn ist ihr sozusagen eine Herzensangelegenheit. Das sieht man auch an ihren vielfältigen Taschen in allen Farben und Formen. „Ich arbeite auch in meinem Geschäft – und wenn ein Kunde eine bestimmte Tasche gerne in einer anderen Farbe oder mit einer besonderen Applikation haben möchte, kann ich das natürlich anfertigen“, sagt Faust.