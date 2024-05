Konzert im Hückeswagener Kultur-Haus Die „StaxMasters“ erwecken den Soul zum Leben

Als Erich Leininger und Martin Kuske ihren beiden Saxofonen mit ergreifender Dominanz die markantesten Klänge entlockten, strömte den Zuhörern am Freitagabend im Kultur-Haus Zach der Soulrhythmus regelrecht fordernd in die Beine. „Ich liebe diesen besonderen Groove der alten Soulmusik aus den 60er Jahren“, versicherte Sängerin Jasmin Brieda begeistert. „Zum einen hört man diese alte Musik nicht ganz so oft, und zum zweiten geht sie dem Zuhörer durch den ganzen Körper.“ Das spürten auch Petra und Horst Frielinghaus während des zweistündigen Konzerts der Wuppertaler Soulband „StaxMasters“: Das Hückeswagener Ehepaar hielt es nicht auf den Stühlen und eröffnete schon kurz nach Beginn des Konzerts spontan die Tanzfläche. „Wir tanzen eben einfach gern zu unserer Lieblingsmusik“, merkte Petra Frielinghaus in einer Verschnaufpause lächelnd an.