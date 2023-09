Katholische Kirchengemeinde Hückeswagen Stauden und Beerenobst für St. Mariä Himmelfahrt

Fachliche Unterstützung gibt es aus Köln von Botaniker und Ökologe Dr. Lars Dietrich. Wer am 7. Oktober mit einpflanzen möchte, sollte Hacke und Spaten mitbringen. Nunn teilt mit, dass außerdem ein Teil der Wiese auf dem Gelände der katholischen Gemeinde in einen Staudengarten verwandelt werden soll. Parallel dazu wird die Kolpingjugend zwei, drei Obstbäume pflanzen, am Weg hoch zur Kirche soll ein Naschweg mit Beerenobst angelegt werden, außerdem wird eine Wildrosenhecke gepflanzt und ein Teil der Wiesenfläche als Blühwiese eingesät. „Wer also künftig zur Kirche hoch- oder runtergeht, soll am Wegesrand mal ein bisschen Obst naschen können“, kündigt Nunn an.